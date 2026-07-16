Любовь против флага: Экс-футболистка Англии обрадовалась победе Аргентины и разозлила фанатов

Бывшая футболистка молодёжной сборной Англии Келси-Роуз Бауэрс поддержала своего бойфренда, защитника сборной Аргентины Маркоса Сенеси после полуфинального матча чемпионата мира. Об этом спортсменка рассказала в соцсетях.

Перед игрой Бауэрс признавалась, что оказалась в непростой ситуации. Она гордилась выходом Англии в полуфинал, но одновременно хотела поддержать возлюбленного, который выступает за Аргентину. По словам спортсменки, в этом ничего необычного.

После поражения английской команды девушка написала, что гордится своей страной и одновременно своим партнёром. Она также назвала матч необычным опытом, который никогда не забудет.

Бауэрс посетила игру на стадионе в окружении друзей и родственников аргентинского футболиста. При этом она не надела футболку сборной Аргентины, а выбрала пиджак в тонкую полоску от спонсора команды.

Сенеси 29 лет. На чемпионате мира он провёл один матч — против Иордании.

Напомним, сборная Аргентины вышла в финал ЧМ-2026, обыграв Англию со счётом 2:1 благодаря голам Энцо Фернандеса и Лаутаро Мартинеса в конце второго тайма. В финале 19 июля аргентинцы встретятся с Испанией, которая ранее победила Францию 2:0.