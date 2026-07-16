Любовь против флага: Экс-футболистка Англии обрадовалась победе Аргентины и разозлила фанатов
Экс-футболистка сборной Англии Бауэрс отпраздновала победу Аргентины в 1/2 ЧМ
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _kelci.rose_
Бывшая футболистка молодёжной сборной Англии Келси-Роуз Бауэрс поддержала своего бойфренда, защитника сборной Аргентины Маркоса Сенеси после полуфинального матча чемпионата мира. Об этом спортсменка рассказала в соцсетях.
Перед игрой Бауэрс признавалась, что оказалась в непростой ситуации. Она гордилась выходом Англии в полуфинал, но одновременно хотела поддержать возлюбленного, который выступает за Аргентину. По словам спортсменки, в этом ничего необычного.
После поражения английской команды девушка написала, что гордится своей страной и одновременно своим партнёром. Она также назвала матч необычным опытом, который никогда не забудет.
Бауэрс посетила игру на стадионе в окружении друзей и родственников аргентинского футболиста. При этом она не надела футболку сборной Аргентины, а выбрала пиджак в тонкую полоску от спонсора команды.
Сенеси 29 лет. На чемпионате мира он провёл один матч — против Иордании.
Напомним, сборная Аргентины вышла в финал ЧМ-2026, обыграв Англию со счётом 2:1 благодаря голам Энцо Фернандеса и Лаутаро Мартинеса в конце второго тайма. В финале 19 июля аргентинцы встретятся с Испанией, которая ранее победила Францию 2:0.
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