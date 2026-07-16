Суд в Москве отклонил жалобу Euroclear по иску Центробанка

Суд в Москве отклонил апелляцию бельгийского депозитария Euroclear на решение о взыскании 18,2 трлн рублей по иску Банка России. Об этом ТАСС рассказал управляющий партнёр адвокатского бюро «Кульков, Колотилов и Покрышкин» Максим Кульков, представляющий интересы Euroclear.

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил предыдущее решение без изменений. Представитель депозитария подтвердил факт отклонения жалобы. Изначально иск был подан Центробанком РФ.

Напомним, ранее Euroclear обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с ходатайством о приостановке разбирательства по иску Банка России. Просьба компании связана с ожиданием вердикта европейской судебной инстанции. 15 мая, Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил требования российского регулятора, постановив взыскать с Euroclear убытки в 7 валютах на общую сумму около 200 миллиардов евро. Бельгийская сторона оспорила это решение, и теперь просит временно заморозить дальнейшее движение дела до получения решения из Европы.