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16 июля, 14:00

Никита Михалков — о пробуждении национального самосознания: «СВО нам Бог послал»

Никита Михалков: СВО — это Богом данная возможность очнуться от морока

Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Режиссёр Никита Михалков принял участие в Международном кинофестивале «В кругу семьи» в Ярославле. Это крупнейший в мире смотр, продвигающий картины о семейных ценностях.

На мероприятии мастер высказался о значении специальной военной операции. По его словам, она стала для страны моментом пробуждения от морока, хотя часть граждан по-прежнему старается не замечать происходящего.

Михалков в интервью NEWS.ru подчеркнул, что война — это не только боевые действия, но и национальное самосознание, внутренняя концентрация каждого. Он провёл параллель с Великой Отечественной, когда людей объединили общее горе, трагедия и общая Победа.

Цензуру в сторону: Михалков крепким словцом вскрыл формулу русского человека
Цензуру в сторону: Михалков крепким словцом вскрыл формулу русского человека

А ранее Михалков отметил, что на территории Украины сформировались два поколения людей, которые не воспринимают идею единства с русским народом. По словам режиссёра, за прошедшие десятилетия в стране сложилась система взглядов, в рамках которой идея общего исторического и культурного пространства с Россией была отвергнута.

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Дарья Нарыкова
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