Никита Михалков — о пробуждении национального самосознания: «СВО нам Бог послал»

Режиссёр Никита Михалков принял участие в Международном кинофестивале «В кругу семьи» в Ярославле. Это крупнейший в мире смотр, продвигающий картины о семейных ценностях.

На мероприятии мастер высказался о значении специальной военной операции. По его словам, она стала для страны моментом пробуждения от морока, хотя часть граждан по-прежнему старается не замечать происходящего.

Михалков в интервью NEWS.ru подчеркнул, что война — это не только боевые действия, но и национальное самосознание, внутренняя концентрация каждого. Он провёл параллель с Великой Отечественной, когда людей объединили общее горе, трагедия и общая Победа.

А ранее Михалков отметил, что на территории Украины сформировались два поколения людей, которые не воспринимают идею единства с русским народом. По словам режиссёра, за прошедшие десятилетия в стране сложилась система взглядов, в рамках которой идея общего исторического и культурного пространства с Россией была отвергнута.