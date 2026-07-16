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16 июля, 14:11

Ревность и страх Зеленского: Европа грозит Киеву Майданом после отставки Фёдорова

Kp.ru: Европа после увольнения Фёдорова пригрозила Киеву Майданом

Обложка © ТАСС / TERESA SUAREZ

Обложка © ТАСС / TERESA SUAREZ

В Киеве произошли кадровые перестановки в силовом блоке. Вместе с премьером отправлен в отставку глава оборонного ведомства Михаил Фёдоров, занимавший этот пост чуть более полугода. В соцсетях Украины уже обсуждают возможный новый Майдан: пользователи пишут о готовности выходить с картонками, при этом звучат мнения, что акции могут быть организованы «по приказу и за деньги Запада».

Аналитики связывают увольнение не с неудачами на фронте, а с внутренней борьбой за оборонные бюджеты. Фёдоров, позиционировавший себя как технократ и сторонник прозрачных закупок, мешал системным игрокам. Кроме того, его растущая популярность могла встревожить Владимира Зеленского — в последние месяцы министра открыто обсуждали как возможного кандидата в президенты, пишет kp.ru.

Зеленский заявил, что Фёдоров останется в его команде после отставки
Зеленский заявил, что Фёдоров останется в его команде после отставки

Напомним, ранее Михаил Фёдоров подтвердил уход с поста главы Минобороны Украины. В прощальном обращении он назвал работу в ведомстве большой честью. Зеленский заявил, что причиной кадрового решения стал затяжной конфликт между Министерством обороны и Генеральным штабом ВСУ.

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Дарья Нарыкова
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