Жительницу Приморья попытались обязать выплатить сбор 1,7 млн руб. за чужое авто

Жительницу Приморского края попытались обязать выплатить почти 2 млн рублей таможенных платежей за автомобиль, которого у неё никогда не было. Женщину записали владельцем ввезённого из-за границы Hyundai Palisade. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

По версии таможни, россиянка приобрела подержанный автомобиль на зарубежном аукционе и при оформлении занизила его стоимость. Из-за этого, как подсчитало ведомство, бюджет недополучил около 1,7 млн рублей.

Однако сама женщина заявила, что не покупала машину, не заказывала её из-за границы и впервые увидела этот автомобиль только во время разбирательства.

В суде выяснилось, что документы на транспортное средство оказались поддельными. Подпись в бумагах также была сфальсифицирована, поэтому требования о взыскании денег с женщины признали необоснованными.

Теперь Федеральная таможенная служба разбирается с компанией «Хайтек крафт», которая занималась ввозом автомобилей и сейчас проходит процедуру банкротства.

По данным источника, аналогичным образом могли пострадать ещё как минимум четыре человека. Их также указали владельцами автомобилей, которые они никогда не приобретали, включая Hyundai Staria Lounge и Kia Carnival.

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