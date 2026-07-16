Мосийчук*: СБУ готовит подозрение экс-министру обороны Украины Михаилу Фёдорову

Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук* заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) якобы готовит подозрение экс-министру обороны Михаилу Фёдорову по делу о мошенничестве и лоббировании российского онлайн-казино. По утверждению экс-нардепа, показания против Фёдорова дал его близкий друг, депутат Верховной рады Михаил Крячко, возглавляющий Комитет по вопросам цифровой трансформации.

Мосийчук* утверждает, что Крячко записывал разговоры с Фёдоровым и передавал их СБУ.

Бывший депутат добавил, что у следствия есть данные о получении Фёдоровым средств от сети мошеннических колл-центров и онлайн-казино, а также о незаконном обогащении. По его словам, на электронные кошельки было переведено около 70 млн долларов.

Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

Михаил Фёдоров возглавил Министерство обороны Украины в январе, перейдя на этот пост с должности министра цифровой трансформации. В середине июля, на фоне масштабной смены правительства и назначения нового премьер-министра Сергея Корецкого, Владимир Зеленский решил не переназначать Фёдорова главой оборонного ведомства. Сам Фёдоров заявил, что причиной ухода стал конфликт с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским из-за разногласий по вопросам военной реформы и управления армией. Его отставка вызвала широкий общественный резонанс, акции поддержки в ряде украинских городов и стала одной из самых обсуждаемых кадровых перестановок в стране.

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