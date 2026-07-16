Позвоните, если бьют: Англичанкам напомнили телефон доверия после футбольного фиаско сборной

В Англии опубликовали напоминание о телефоне доверия для жертв домашнего насилия после поражения национальной сборной в полуфинале чемпионата мира 2026 года. Информация появилась в аккаунте Politics UK в социальной сети X.

Статистика фиксирует рост числа подобных преступлений в периоды крупных турниров. Исследователи подчёркивают, что сам по себе футбол не провоцирует агрессию, однако алкоголь, эмоциональный накал и напряжённая атмосфера вокруг матчей способны обострить уже имеющиеся семейные конфликты.

Особенно заметный всплеск инцидентов происходит после проигрышей сборной Англии. Согласно открытым данным, в таких случаях уровень домашнего насилия в стране подскакивает на 38%.

Напомним, сборная Аргентины сломила сопротивление Англии со счётом 2:1 и сохранила шансы на защиту чемпионского титула. Судьба путёвки в финал решилась в компенсированное время на стадионе в Атланте. Первый тайм завершился нулевой ничьей, а на 55-й минуте Энтони Гордон вывел англичан вперёд, и это преимущество держалось практически до самого конца основного времени. Перелом наступил на 85-й минуте, когда Энцо Фернандес восстановил паритет. Точку в противостоянии поставил Лаутаро Мартинес, поразивший ворота соперника уже на 2-й добавленной минуте. Обе голевые передачи отдал Лионель Месси.