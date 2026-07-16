Львова-Белова объяснила, когда школа может отказать в приёме в 10-й класс

Школа не может отказать выпускнику девятого класса в продолжении обучения только из-за оценок или желания администрации направить его в колледж. При наличии аттестата и сданных ОГЭ единственным основанием для отказа может стать отсутствие свободных мест, заявила РАПСИ детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

По её словам, в этом году аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка уже получил десять жалоб от родителей, чьих детей по разным причинам не захотели зачислять в 10-й класс.

Позиция «Единой России» заключается в том, что необоснованный отказ нарушает конституционное право школьника на образование. Когда мест в конкретном учебном заведении действительно нет, родители могут обратиться в региональный орган управления образованием, который должен помочь найти другую школу.

Омбудсмен рассказала, что недавно её аппарат помог семье из Татарстана. После обращения региональное Министерство образования и науки провело проверку, и ребёнка зачислили в 10-й класс гимназии.

Львова-Белова также призвала школы заранее обсуждать с семьями возможные образовательные маршруты, а не ставить выпускников перед фактом. По её мнению, подросткам необходимо рассказывать как о поступлении в вуз, так и об обучении в колледжах.

Профориентацию омбудсмен предложила начинать ещё в средних классах: проводить тестирования, экскурсии на предприятия и мастер-классы. Подросткам также стоит давать возможность легально подрабатывать и пробовать себя в разных профессиях, чтобы осознанно выбрать дальнейший путь.