Житель Копейска Алексей Петрух проводил отпуск в Турции с женой и сыном. Но за пару часов до вылета домой он купил билет в один конец на острова Кабо-Верде — ради автографа вратаря сборной Возиньи, сообщает «Чемпионат».

Он вёл видеодневник «Мужской трип» и честно признавался, что летит «бомжевать». Подписчики помогали с поисками: переводили видео на португальский, отмечали футболиста, отслеживали геотеги. Русские, живущие на Кабо-Верде, поддержали жильём и транспортом. Через несколько дней Алексей нашёл вратаря, получил автограф и передал респект от стран СНГ.

В интервью он рассказал, что первую ночь провёл в дешёвом отеле за $32. Наутро познакомился с двухметровым местным жителем Саней, и они вместе искали игроков. Возинью застали поздно ночью на семейном празднике — его родственники уже расходились, и пускать чужака не хотели. Помог русский знакомый, который уговорил хозяев дать минуту.

Алексей признался, что вырезал из ролика самую интересную часть и готов показать её лишь на особых условиях. Сейчас он в ссоре с женой — она не оценила авантюру, хотя изначально отпустила шутя. Чтобы загладить вину, путешественник мечтает отправить супругу на Мальдивы за счёт эксклюзивного контента.

Это не первая его спонтанная поездка: год назад он через Австралию добирался во Владивосток, уложившись в бюджет и удивив заказчика дешевизной билетов. Теперь в планах — Холанд, Мбаппе и новые приключения, которые он снимает в прямом эфире, рискуя телефоном и безопасностью.

А ранее Life.ru писал, что Возинья допустил переход в РПЛ. Тем не менее агент футболиста отметил, что конкретных предложений от российских клубов спортсмен пока не получал.