Бросил жену в Турции и улетел в Африку: Россиянин устроил «охоту» на вратаря сборной Кабо-Верде
Россиянин бросил отпуск в Турции и улетел в Кабо-Верде за автографом Возиньи
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / aleksei_petrukh
Житель Копейска Алексей Петрух проводил отпуск в Турции с женой и сыном. Но за пару часов до вылета домой он купил билет в один конец на острова Кабо-Верде — ради автографа вратаря сборной Возиньи, сообщает «Чемпионат».
Он вёл видеодневник «Мужской трип» и честно признавался, что летит «бомжевать». Подписчики помогали с поисками: переводили видео на португальский, отмечали футболиста, отслеживали геотеги. Русские, живущие на Кабо-Верде, поддержали жильём и транспортом. Через несколько дней Алексей нашёл вратаря, получил автограф и передал респект от стран СНГ.
В интервью он рассказал, что первую ночь провёл в дешёвом отеле за $32. Наутро познакомился с двухметровым местным жителем Саней, и они вместе искали игроков. Возинью застали поздно ночью на семейном празднике — его родственники уже расходились, и пускать чужака не хотели. Помог русский знакомый, который уговорил хозяев дать минуту.
Алексей признался, что вырезал из ролика самую интересную часть и готов показать её лишь на особых условиях. Сейчас он в ссоре с женой — она не оценила авантюру, хотя изначально отпустила шутя. Чтобы загладить вину, путешественник мечтает отправить супругу на Мальдивы за счёт эксклюзивного контента.
Это не первая его спонтанная поездка: год назад он через Австралию добирался во Владивосток, уложившись в бюджет и удивив заказчика дешевизной билетов. Теперь в планах — Холанд, Мбаппе и новые приключения, которые он снимает в прямом эфире, рискуя телефоном и безопасностью.
А ранее Life.ru писал, что Возинья допустил переход в РПЛ. Тем не менее агент футболиста отметил, что конкретных предложений от российских клубов спортсмен пока не получал.
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