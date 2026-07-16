«Герани» настигли судно, которое везло военный груз для ВСУ — видео удара
МО РФ: Расчёты «Герань-2» ударили по сухогрузу с грузом для ВСУ в Чёрном море
Обложка © Telegram / Минобороны
В Чёрном море расчёты БПЛА «Герань-2» атаковали сухогруз, направлявшийся в одесский порт Черноморск. Об этом сообщает Минобороны РФ в своём официальном телеграм-канале.
Дроны «Герань-2» ударили по сухогрузу с грузом для ВСУ в Чёрном море. Видео © Telegram / Минобороны
Как уточняется, корабль шёл к причалу с партией, предназначенной для нужд ВСУ. Расчёты дронов поразили его на подходе.
До этого в Минобороны России заявили, что удары по судам с военными грузами для украинской армии продолжаются. Атаки прошли в портах Одесской и Николаевской областей. Беспилотники поразили сухогруз в порту Южный, ещё два судна на рейде порта Одесса ждали разгрузки в момент удара. В ведомстве подчеркнули, что ракет и «Гераней» хватит на всех.
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