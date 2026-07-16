«Герани» настигли судно, которое везло военный груз для ВСУ — видео удара

Как уточняется, корабль шёл к причалу с партией, предназначенной для нужд ВСУ. Расчёты дронов поразили его на подходе.

До этого в Минобороны России заявили, что удары по судам с военными грузами для украинской армии продолжаются. Атаки прошли в портах Одесской и Николаевской областей. Беспилотники поразили сухогруз в порту Южный, ещё два судна на рейде порта Одесса ждали разгрузки в момент удара. В ведомстве подчеркнули, что ракет и «Гераней» хватит на всех.