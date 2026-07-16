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16 июля, 15:19

«Герани» настигли судно, которое везло военный груз для ВСУ — видео удара

МО РФ: Расчёты «Герань-2» ударили по сухогрузу с грузом для ВСУ в Чёрном море

Обложка © Telegram / Минобороны

Обложка © Telegram / Минобороны

В Чёрном море расчёты БПЛА «Герань-2» атаковали сухогруз, направлявшийся в одесский порт Черноморск. Об этом сообщает Минобороны РФ в своём официальном телеграм-канале.

Дроны «Герань-2» ударили по сухогрузу с грузом для ВСУ в Чёрном море. Видео © Telegram / Минобороны

Как уточняется, корабль шёл к причалу с партией, предназначенной для нужд ВСУ. Расчёты дронов поразили его на подходе.

Минобороны РФ показало видео ударов «Гераней» по сухогрузам ВСУ в двух портах
Минобороны РФ показало видео ударов «Гераней» по сухогрузам ВСУ в двух портах

До этого в Минобороны России заявили, что удары по судам с военными грузами для украинской армии продолжаются. Атаки прошли в портах Одесской и Николаевской областей. Беспилотники поразили сухогруз в порту Южный, ещё два судна на рейде порта Одесса ждали разгрузки в момент удара. В ведомстве подчеркнули, что ракет и «Гераней» хватит на всех.

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Вероника Бакумченко
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