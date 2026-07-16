Степанова, Букин и Хавронина с Нарижным подали заявку на нейтральный статус ISU

Российские танцевальные пары — Александра Степанова с Иваном Букиным и Ирина Хавронина с Девидом Нарижным — подали документы в Международный союз конькобежцев (ISU) на получение нейтрального статуса, чтобы вновь иметь возможность участвовать в международных соревнованиях, сообщил тренер дуэтов Александр Жулин

«Саша с Ваней подали заявку, Ира с Девидом тоже. Все хотят выступать. Хотелось бы, чтобы моим спортсменам дали статус, чтобы они скорее вышли на международный лёд», — сказал он ТАСС.

Ранее ISU официально присвоил нейтральный статус сразу пяти российским одиночникам. В список вошли лидеры сборной: Аделия Петросян, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова и Алина Горбачева среди девушек, а также Григорий Федоров среди мужчин. Получение нейтрального статуса откроет спортсменам путь к участию на крупнейших международных соревнованиях нового цикла.