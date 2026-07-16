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16 июля, 16:00

В США 15-летняя школьница и её бойфренд вырезали всю её семью

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В американском штате Иллинойс 15-летнюю школьницу и её 16-летнего возлюбленного обвинили в причастности к убийству пяти членов одной семьи. Ещё два человека получили ранения.

По данным New York Post, преступления произошли в городе Ист-Сент-Луис сразу по трём адресам. Погибшими оказались родственники девушки в возрасте от 21 до 74 лет, среди них её бабушка, тётя, двое сводных братьев и сестёр и двоюродный брат. Полиция назвала нападения целенаправленными.

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Подростков задержали 12 июля после автомобильной погони. По версии следствия, перед случившимся девушка сбежала из дома и забрала принадлежавшее её семье оружие.

Отец школьницы рассказал, что незадолго до трагедии у неё возник конфликт с близкими из-за проблем с учёбой и перевода на домашнее обучение. Однако правоохранительные органы пока официально не называли это мотивом преступления.

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Дело девушки первоначально рассматривает суд по делам несовершеннолетних, но прокуратура намерена добиться его передачи во взрослую юрисдикцию. Её 16-летнему бойфренду предъявлены 12 обвинений, включая пять пунктов об убийстве первой степени и покушение на убийство.

Расследование продолжается. В полиции заявили, что угрозы для других жителей города сейчас нет

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Марина Фещенко
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