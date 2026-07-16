В США 15-летняя школьница и её бойфренд вырезали всю её семью

В американском штате Иллинойс 15-летнюю школьницу и её 16-летнего возлюбленного обвинили в причастности к убийству пяти членов одной семьи. Ещё два человека получили ранения.

По данным New York Post, преступления произошли в городе Ист-Сент-Луис сразу по трём адресам. Погибшими оказались родственники девушки в возрасте от 21 до 74 лет, среди них её бабушка, тётя, двое сводных братьев и сестёр и двоюродный брат. Полиция назвала нападения целенаправленными.

Подростков задержали 12 июля после автомобильной погони. По версии следствия, перед случившимся девушка сбежала из дома и забрала принадлежавшее её семье оружие.

Отец школьницы рассказал, что незадолго до трагедии у неё возник конфликт с близкими из-за проблем с учёбой и перевода на домашнее обучение. Однако правоохранительные органы пока официально не называли это мотивом преступления.

Дело девушки первоначально рассматривает суд по делам несовершеннолетних, но прокуратура намерена добиться его передачи во взрослую юрисдикцию. Её 16-летнему бойфренду предъявлены 12 обвинений, включая пять пунктов об убийстве первой степени и покушение на убийство.

Расследование продолжается. В полиции заявили, что угрозы для других жителей города сейчас нет