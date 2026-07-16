Фанаты Англии и Аргентины подрались после полуфинала ЧМ в США

После финального свистка в полуфинале чемпионата мира между Англией и Аргентиной фанаты устроили массовую потасовку у стадиона в Атланте. О задержаниях сообщила газета The Sun.

Английские и аргентинские болельщики подрались после матча чемпионата мира. Видео © Х / Ultras Clips

Для усмирения разбушевавшихся болельщиков правоохранителям пришлось вмешаться с оружием. Нескольких участников драки немедленно задержали, однако точное их число не называется. Отдельные стычки, по данным издания, вспыхнули и за пределами Соединённых Штатов — локальные беспорядки затронули Нью-Йорк, Бирмингем и Лондон, хотя в них была вовлечена лишь малая часть фанатов.

Напомним, что футболисты сборной Аргентины сразу после выхода в финал чемпионата мира 2026 года развернули на поле баннер с надписью Las Malvinas son Argentinas, что переводится как «Мальвинские острова — аргентинские». Демарш был адресован поверженной в полуфинале Англии. Архипелаг, именуемый в Великобритании Фолклендским, де-факто находится под британской короной в статусе заморской территории, однако Буэнос-Айрес никогда не признавал этого суверенитета. Территориальный спор, спустя десятилетия после вооружённого конфликта 1982 года, остаётся одной из самых болезненных тем в отношениях двух государств.