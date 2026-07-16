Defence24: Польша готовит режим полной готовности к войне

Польша разрабатывает механизм, который позволит объявить в стране «состояние полной государственной готовности к войне». Об этом порталу Defence24 рассказал советник министра национальной обороны Мацей Самсонович.

По его словам, такая мера даст возможность заранее подготовить вооружённые силы, инфраструктуру и транспорт к возможному конфликту. Причём сделать это можно будет ещё до того, как власти официально введут военное положение. Сейчас, как отметил советник, проект прорабатывается и проходит согласование.

Ранее сообщалось, что Польша решила развернуть четыре армейские бригады вдоль границ с Белоруссией и Калининградской областью. Новые соединения станут частью программы «Восточный щит» — они займутся охраной границы, разведкой и защитой инфраструктурных объектов.