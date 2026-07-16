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16 июля, 16:23

Defence24: Польша готовит режим полной готовности к войне

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira

Польша разрабатывает механизм, который позволит объявить в стране «состояние полной государственной готовности к войне». Об этом порталу Defence24 рассказал советник министра национальной обороны Мацей Самсонович.

По его словам, такая мера даст возможность заранее подготовить вооружённые силы, инфраструктуру и транспорт к возможному конфликту. Причём сделать это можно будет ещё до того, как власти официально введут военное положение. Сейчас, как отметил советник, проект прорабатывается и проходит согласование.

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Ранее сообщалось, что Польша решила развернуть четыре армейские бригады вдоль границ с Белоруссией и Калининградской областью. Новые соединения станут частью программы «Восточный щит» — они займутся охраной границы, разведкой и защитой инфраструктурных объектов.

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Вероника Бакумченко
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