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Регион
16 июля, 17:11

Мощный смерч пронёсся по селу в Башкирии и попал на видео

Обложка © VK/ БашДТП | Уфа и Башкортостан

Обложка © VK/ БашДТП | Уфа и Башкортостан

В Башкирии сильный смерч обрушился на село Ильчино Учалинского района. Местная жительница сняла видео, на котором огромная вихревая воронка поднимается в небо и сметает все на своём пути. Кадры публикует паблик «БашДТП | Уфа и Башкортостан».

Воронка разрушений в Башкирии: смерч поднял крыши и заборы в Ильчино. Видео © VK/ БашДТП | Уфа и Башкортостан

В результате стихии в воздух взлетели обломки крыш и ограждений. Пострадавших от удара не зафиксировано, но разрушения на улицах очевидны. Двумя днями ранее смерч прошёлся по другому башкирскому селу — Турумбету в Аургазинском районе. Там стихия повредила фасады зданий, сорвала крышу одного дома и опрокинула многотонный грузовой автомобиль.

Эксперты предупреждают, что в летние месяцы Башкирия и соседние регионы могут переживать внезапные смерчи, поэтому жителям советуют заранее готовиться к экстремальным погодным условиям.

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Ранее Life.ru писал, что смерч разрушил дома и перевернул грузовик в Башкирии. Life.ru публиковал видео с места разгула стихии.

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Полина Никифорова
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