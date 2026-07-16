Взрывы в Дубае прогремели в районе, где находится башня Трампа

Взрывы в Дубае вечером 16 июля прогремели в одном из самых престижных городских кластеров — районе, где находится небоскрёб Trump International Hotel & Tower.

Trump International Hotel & Tower Dubai — строящийся 80-этажный многофункциональный небоскреб на улице Шейх-Зайед-роуд в Дубае, который возводится девелопером Dar Global совместно с The Trump Organization. Проект стоимостью около $1 млрд, представленный в 2025 году, включает пятизвёздочный отель, элитные апартаменты, частный клуб и панорамный бассейн на крыше. Это первая башня под брендом Trump на Ближнем Востоке, завершение строительства запланировано на 2031 год.

Напомним, Корпус стражей исламской революции ранее объявил недвижимость Дональда Трампа на Ближнем Востоке законной целью. Соответствующее заявление появилось в официальном Telegram-канале пресс-службы этого военного формирования. В нём перечислили конкретные объекты бизнесмена: гольф-клубы, комплекс Trump International Hotel & Tower в Дубае, жилую башню Trump Plaza в Джидде и небоскрёб Trump Tower в Эр-Рияде.