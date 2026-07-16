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16 июля, 16:58

Взрывы в Дубае прогремели в районе, где находится башня Трампа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michael Berlfein

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michael Berlfein

Взрывы в Дубае вечером 16 июля прогремели в одном из самых престижных городских кластеров — районе, где находится небоскрёб Trump International Hotel & Tower.

Trump International Hotel & Tower Dubai — строящийся 80-этажный многофункциональный небоскреб на улице Шейх-Зайед-роуд в Дубае, который возводится девелопером Dar Global совместно с The Trump Organization. Проект стоимостью около $1 млрд, представленный в 2025 году, включает пятизвёздочный отель, элитные апартаменты, частный клуб и панорамный бассейн на крыше. Это первая башня под брендом Trump на Ближнем Востоке, завершение строительства запланировано на 2031 год.

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Напомним, Корпус стражей исламской революции ранее объявил недвижимость Дональда Трампа на Ближнем Востоке законной целью. Соответствующее заявление появилось в официальном Telegram-канале пресс-службы этого военного формирования. В нём перечислили конкретные объекты бизнесмена: гольф-клубы, комплекс Trump International Hotel & Tower в Дубае, жилую башню Trump Plaza в Джидде и небоскрёб Trump Tower в Эр-Рияде.

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Вероника Бакумченко
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