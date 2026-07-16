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Регион
16 июля, 17:00

В Орловской области отменили заправку по системе «чёт-нечет»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Studio113

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Studio113

В Орловской области отменили заправку машин по чётным и нечётным номерам из-за стабилизации обстановки с топливом. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков на платформе «Макс».

«Сегодня на региональном оперативном штабе мы приняли решение отменить временную меру заправки транспорта по системе «чёт-нечёт» в Орловской области. Объясню, почему: уже в первые дни её действия ситуация с очередями на АЗС региона стабилизировалась. Больше недели на всех заправках области очередей нет — и это заслуга каждого, кто поддержал новые правила», — сказал он.

Он добавил, что аналогичная система применялась и в других субъектах федерации, где также дала заметный положительный эффект. Однако для Орловской области острой необходимости сохранять её дальше уже нет.

Особый режим с привязкой к первой цифре госномера был введён 4 июля. При этом в регионе продолжает действовать лимит на отпуск топлива: в городской черте — не более 30 литров на машину, на трассах — не более 50 литров.

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Ранее глава Марий Эл Юрий Зайцев заявил, что в республике не планируют вводить жёсткие ограничения на покупку топлива. По его словам, никаких схем заправки по чётным и нечётным номерам или QR-кодам вводиться не будет, поскольку в сложившихся условиях ограничения лишь усилят панику и породят новые проблемы.

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Юлия Сафиулина
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