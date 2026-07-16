Российские туристы не жаловались на взрывы в Дубае. Об этом ТАСС рассказал глава пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.

По его словам, о взрывах в эмирате написали СМИ, однако фирмы, работающие с ОАЭ, эту информацию не подтверждают.

«Обращений и жалоб от российских туристов в данный момент не поступало. Информации от экстренных служб местной принимающей компании также не получали», — отметил он.