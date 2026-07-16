Россия стала учредителем Всемирной организации сотрудничества в сфере ИИ

Россия стала одним из учредителей Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта. Соглашение о создании организации подписано в Шанхае перед Всемирной конференцией по ИИ, сообщили в пресс-службе Правительства в «Максе».

Участие России позволит обмениваться опытом, демонстрировать собственные разработки и перенимать лучшие мировые практики.

«Искусственный интеллект в России развивается активно. У нас есть собственные большие языковые модели, что открывает возможности для международного сотрудничества», — подчеркнул вице-премьер Дмитрий Григоренко, курирующий развитие технологий ИИ.

Документ от имени российской стороны подписал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. Отмечается, что международное сотрудничество в сфере ИИ закреплено в законе и имеет стратегическое значение для страны.

Между тем, число специалистов в российской IT-отрасли приблизилось к 1,2 миллиона. За год количество работников выросло на 102 тысячи, а средняя зарплата увеличилась на 17,7% и составила почти 235 тысяч рублей. Объём реализации продуктов и услуг IT-компаний за январь — март превысил 1,2 триллиона рублей, увеличившись на 37,6% по сравнению с прошлым годом.