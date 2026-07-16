Учёные подтвердили: Украденная картошка фри действительно вкуснее обычной

Новое исследование, опубликованное в престижном научном журнале Food Quality and Preference, впервые экспериментально подтвердило популярную народную поговорку о том, что еда, взятая без разрешения, вкуснее.

В эксперименте участвовали 120 добровольцев, которым предлагали дегустировать одинаковую порцию картошки фри в четырёх разных ситуациях. Во всех случаях еда была приготовлена одинаково и подавалась в одних и тех же условиях — менялся лишь способ её получения.

Часть участников получала фри обычным способом. Другим предлагали фри от другого человека как подарок. Остальным добровольцам было предложено тайно взять картошку с тарелки другого участника в двух сценариях: в одном риск быть пойманным был низким, в другом — высоким, когда рядом находился «строгий» наблюдатель.

Результаты оказались удивительными: картошка, «украденная» участниками, действительно получила более высокие оценки по вкусу, чем та, которую съели обычным способом. Особенно ярко это проявилось в ситуации с высоким риском быть пойманным — такие фри участники оценивали примерно на 40 % вкуснее, чем еду, съеденную легально.

Учёные отмечают, что усиленное удовольствие от фри не связано с изменением самого продукта — его вкус, соль, хруст и температура оставались одинаковыми. Изменилось лишь восприятие добровольцев — как субъективное ощущение, связанное с эмоциями.

Специалисты объясняют этот эффект сочетанием нескольких психологических механизмов. Один из них — так называемый эффект «запретного плода»: вещи, которые кажутся недоступными или запрещёнными, становятся более желанными. Также роль играет эмоциональный компонент: чувство риска, возбуждение и лёгкая вина, сопровождающие акт тайного взятия, могут усиливать положительное восприятие вкуса.

Такое явление ещё раз подчёркивает, что восприятие еды — это не только химия и ингредиенты, но и социальный контекст, эмоции и психология человека.

Кстати, другое исследование показало, что питание с высоким содержанием жиров, сахара и холестерина может негативно влиять не только на обмен веществ, но и на психическое состояние. Учёные выяснили, что привычка к так называемой «западной диете» повышает риск нарушений настроения и эмоциональной стабильности.