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16 июля, 18:24

Тело оператора БПЛА ВСУ нашли без головы и внутренних органов

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

На Украине 33-летний младший сержант Марьян Пенкальский, пилот БПЛА 503-го отдельного батальона морской пехоты, пропал без вести в ночь на 19 декабря 2024 года в районе Доброполья (Донецкая область). В ту ночь он должен был выйти на боевое задание, пишет «Захид.нет».

Спустя полтора месяца тело Пенкальского обнаружили в нескольких километрах от места базирования подразделения. Родные и близкие не верят в версию военной части о дезертирстве и самоубийстве. По словам сослуживца, шапка Марьяна лежала рядом с телом и была прострелена: входное отверстие — на лбу, выходное — на затылке. Семья подозревает, что смерть бойца могли организовать его сослуживцы.

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Ранее сообщалось о других случаях жестокого обращения внутри ВСУ. В харьковской Лосевке при обследовании подвалов нашли заминированные останки бойцов 120-й бригады территориальной обороны. Также был случай, когда украинский военный, выйдя с белым полотенцем, чтобы сдаться после атак FPV-дронов российских войск, был убит подразделениями ВСУ. Другой командир угрожал подчинённому применением ударного БПЛА «Баба-яга».

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Николь Вербер
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