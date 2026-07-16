Солист «Тараканов!» Спирин* постранично продаёт паспорт РФ ради денег для ВСУ

Солист российской рок-группы «Тараканы!» Дмитрий Спирин* организовал аукцион и продаёт постранично свой российский паспорт. Стартовая цена за «лоты» составляет 50 долларов (≈3,8 тыс. рублей). Об этом сообщает телеграм-канал RT.

По словам музыканта, это «символичное прощание» с Россией. Накануне он получил аргентинский паспорт, но выйти из гражданства РФ не может из-за уголовного преследования и долгов. Средства от продажи паспортных страниц планируется направить на поддержку Украины.

Дмитрий Спирин (Сид) — российский рок-музыкант, вокалист и многолетний лидер панк-группы «Тараканы!». Под его руководством коллектив стал одним из самых известных представителей российской панк-сцены. В 2022 году Спирин объявил о прекращении деятельности группы, а в июне 2024 года Минюст РФ включил музыканта в реестр иностранных агентов.

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