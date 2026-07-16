Милая басистка из «Школы рока» стала небинарной* личностью и «прописалась» на OnlyFans

Девочка, исполнившая роль басистки Кейти в фильме «Школа рока», выросла. 33-летняя Ривках Рейес (ранее известная как Ребекка Браун) полностью сменила имидж и публикует откровенный контент на платной платформе OnlyFans.

Как пишет Daily Mail, актриса ведёт активную деятельность на OnlyFans, где делится эксклюзивными фото, видео и материалами о своей жизни и музыке. В одном из последних видео на TikTok Ривках рассказала, что успех на платформе связан с ранней известностью в кино. Она также призвала фанатов поддерживать её музыкальную карьеру, чтобы впоследствии меньше времени уделять контенту для взрослых.

На странице OnlyFans Ривках публикует не только откровенные ролики, но и закулисные съёмки, новости о творчестве. Она пишет и исполняет музыку, которую называют «лесбийским* баббл-гранжем»

Ривках начала актёрскую карьеру ещё в детстве, но после успеха в фильме толкнулась с травлей в школе, что повлияло на эмоциональное состояние. В подростковом возрасте она прошла через период злоупотребления психоактивными веществами, но к 2017 году вернулась к творчеству и стала активно развивать музыкальную и актёрскую карьеру.

Ривках родилась как Ребекка Браун в Чикаго. С раннего возраста она обучались игре на музыкальных инструментах и продолжила работу в кино, музыке и комедийном жанре.

К слову, в 2020 году артистка совершила каминг-аут как небинарная* и гендерно-флюидная* персона. Она заявляла, что можно одновременно идентифицировать себя как женщину и быть небинарным* человеком, поэтому ей комфортны оба варианта, но местоимение «они» отражает её идентичность точнее. Именно в этот период она также официально сменила имя с Ребекки на Ривках.

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