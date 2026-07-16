Настя Ивлеева потеряла 30 млн рублей при продаже особняка после взлома

Настя Ивлеева потеряла 30 миллионов рублей при продаже своего загородного особняка, в который ранее проникли злоумышленники. Историю сделки раскрывает Telegram-канал «Звездач».

Два года назад блогерша владела полноценной загородной резиденцией в Подмосковье. Двухэтажный дом площадью 364 квадратных метра с собственным бассейном оценивался примерно в 150 миллионов рублей. Однако после неприятного инцидента со взломом Ивлеева приняла решение избавиться от недвижимости. В 2025 году особняк ушёл новому владельцу за 120 миллионов, что на 30 миллионов ниже прежней рыночной стоимости.

При этом в распоряжении телеведущей остались и другие квадратные метры. В её «коллекции» числятся московский лофт с панорамными окнами, мраморным островом и джакузи, а также квартира в Петербурге, стилизованная под старую генеральскую обстановку.

Сейчас на смену глянцевому люксу пришла жизнь вдали от мегаполиса. Ивлеева обосновалась на ферме в Брянской области, где предпочла кур и огород светским раутам, инвестировав тем самым в душевное спокойствие.

Ранее сообщалось, что муж Насти Ивлеевой предприниматель Филипп Бегак получил за год доход в 101 миллион рублей от строительного бизнеса. Основную прибыль принесла компания «СК Фронтон», которую мужчина возглавил в 2023 году. В 2024-м фирма принесла ему 69 миллионов рублей, однако чистая прибыль по итогам 2025 года рухнула до отметки в 520 тысяч рублей. При этом, согласно бухгалтерской отчётности, на бизнесе висит непогашенный кредитный долг в размере 560 миллионов рублей.