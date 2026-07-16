Экс-начальника полиции Харьковской и Сумской областей убили в Полтаве

Бывший начальник полиции Сумской и Харьковской областей Сергей Чиж погиб в Полтаве. Российские силовые структуры считают произошедшее преднамеренным убийством. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«В Полтаве был убит бывший начальник сумской и харьковской полиции Сергей Чиж (15.12.1982 г.р)», — сказал собеседник агентства.

По версии источника, к гибели Чижа могли иметь отношение сотрудники Службы безопасности Украины. Он сослался на обстоятельства происшествия и сведения местных журналистов.

Украинская полиция придерживается другой версии. По данным местных правоохранителей, бывший руководитель региональных управлений покончил с собой. Российские силовые структуры утверждают, что Чиж располагал информацией о незаконном обороте оружия и его перепродаже в страны Евросоюза. Источник также сообщил, что в последнее время бывший полицейский злоупотреблял алкоголем.

Ранее в Киеве задержали командира 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Станислава Лучанова. Его подозревают в причастности к похищению и убийству двух братьев из Киевской области. По данным следствия, в ночь на 28 июня группа военнослужащих вывезла мужчин из их дома в неизвестном направлении. После задержания девяти бойцов Лучанов самовольно покинул службу, а правоохранители объявили его в розыск.