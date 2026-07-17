Дмитриев оценил присвоение мэру Лондона Садику Хану дворянского титула

Ранее Кирилл Дмитриев назвал Евросоюз и Великобританию зависимыми от Соединённых Штатов. Так он отреагировал на рассуждения представителя Пентагона о роли так называемых средних держав. Глава РФПИ указал, что Лондону и Брюсселю следует учитывать влияние Вашингтона при оценке собственных международных амбиций. По его мнению, ЕС и Великобритания не могут претендовать на самостоятельную роль, пока сохраняют такую зависимость.