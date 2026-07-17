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16 июля, 21:40

Дмитриев оценил присвоение мэру Лондона Садику Хану дворянского титула

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прокомментировал присвоение мэру Лондона Садику Хану дворянского титула. Свою позицию глава Российского фонда прямых инвестиций изложил в соцсети X.

«Могут ли члены банд совратителей детей также получить пэрство во имя празднования инклюзивного межкультурализма?» — написал он.

Дмитриев назвал Британию «падшей империей» из-за мигрантов
Дмитриев назвал Британию «падшей империей» из-за мигрантов

Ранее Кирилл Дмитриев назвал Евросоюз и Великобританию зависимыми от Соединённых Штатов. Так он отреагировал на рассуждения представителя Пентагона о роли так называемых средних держав. Глава РФПИ указал, что Лондону и Брюсселю следует учитывать влияние Вашингтона при оценке собственных международных амбиций. По его мнению, ЕС и Великобритания не могут претендовать на самостоятельную роль, пока сохраняют такую зависимость.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Антон Голыбин
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