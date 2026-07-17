Россиянина осудили на 28 лет за участие в боевых действиях против РФ на Украине

Житель подмосковного Реутова Евгений Савостин* получил 28 лет лишения свободы по делу о вступлении в «Русский добровольческий корпус»** и участии в его деятельности. Приговор вынес 2-й Западный окружной военный суд. В общей сложности он обвиняется по трём уголовным статьям.

Как установил суд, 46-летний Савостин* в 2023 году оказался на территории Украины, где присоединился к РДК**. В составе организации он, по данным материалов дела, прошёл подготовку, связанную с использованием военной техники, после чего получил вооружение и снаряжение.

«В 2023 году Савостин*, находясь на территории Украины, прошёл обучение и приобрёл соответствующие знания, практические умения и навыки по вождению бронетранспортёра. Будучи участником «РДК»**, он получил огнестрельное оружие, боеприпасы, снаряжение и амуницию, после чего принял участие в ротационных мероприятиях на территории ДНР и Харьковской области Украины, доставляя на транспортных средствах личный состав, вооружение, боеприпасы, снаряжение и амуницию на линию боевого соприкосновения», — говорится в заявлении.

Позднее он покинул Украину и осенью 2025 года прибыл в Саратов. Его задержали 30 октября. Савостина* признали виновным по статьям о государственной измене (ст. 275), участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5) и прохождении обучения для осуществления террористической деятельности (ст. 205.3).

Помимо срока, суд назначил ему штраф 500 тысяч рублей и ограничение свободы на два года после освобождения. Также в доход государства обращены 2,447 млн рублей. Первые шесть лет наказания Савостин* проведёт в тюрьме, оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в силу.

Ранее Life.ru писал, что российские хакеры получили доступ к базе данных спонсоров украинской террористической группировки РДК**. Киберспециалистам удалось получить информацию о 3,5 млн человек, переводивших деньги боевикам. Все собранные сведения, включая личную информацию и размеры переводов, они пообещали направить в ФСБ. Согласно полученным данным, финансовые потоки шли не только из-за рубежа. Донаты поступали из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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