Футболку Пеле с финала ЧМ-1958 продали за $4,88 млн

Игровую футболку Пеле с финала чемпионата мира 1958 года продали за $4,88 млн. Торги провёл аукционный дом Sotheby's. Об этом сообщила его пресс-служба.

Бразильский нападающий вышел в этой форме на решающий матч против сборной Швеции. Встреча завершилась победой Бразилии со счётом 5:2. Пеле забил два мяча и помог национальной команде впервые выиграть чемпионат мира. Для 17-летнего футболиста этот титул также стал первым в карьере.

На момент финала Пеле исполнилось 17 лет и 249 дней. Он остаётся самым молодым автором гола в решающем матче чемпионата мира. В дальнейшем бразилец ещё дважды выиграл мировое первенство. Пеле остаётся единственным футболистом, который три раза становился чемпионом мира.

Ранее нападающий сборной Бразилии Неймар приобрёл яхту стоимостью $23 млн. Покупка состоялась после завершения выступления футболиста на чемпионате мира. Судно длиной 46 метров находится в Ангре-дус-Рейс в штате Рио-де-Жанейро. Площадь внутренних помещений достигает около 800 кв. м, на борту находятся шесть кают, зоны отдыха и вертолётная площадка.