Европейские страны загоняют себя в долговую ловушку, увеличивая расходы на Украину и оборонную промышленность. Такая политика создаёт условия для дальнейшей эскалации конфликта с Россией. Об этом телеведущий Владимир Соловьёв заявил в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.

По его оценке, европейские государства направляют на военные цели средства, которыми фактически не располагают. Одновременно промышленное производство в регионе снижается, а власти пытаются поддержать экономику за счёт заказов для военно-промышленного комплекса.

«Вы сами загоняете себя в долговую ловушку. У вас нет таких денег, которые вы инвестируете в эту войну», — сказал Соловьёв.

Телеведущий напомнил, что Европа намерена ежегодно тратить на поддержку Украины более €70 млрд. Кроме того, европейские страны взяли на себя обязательство довести военные расходы до 5% ВВП. По мнению Соловьёва, в дальнейшем властям придётся искать способ вернуть эти вложения.

Он также заявил, что европейские политики связали свои интересы с оборонными компаниями и технологическими корпорациями, включая американскую Palantir. По его версии, такие структуры поддерживают приход к власти людей, заинтересованных в постоянном увеличении военных бюджетов.

Соловьёв считает, что нынешнее поколение европейских руководителей не может отказаться от выбранного курса из-за коррупции и личной заинтересованности. Он предупредил, что превращение военной сферы в источник прибыли может привести к масштабному кровопролитию.

Ранее Владимир Соловьёв заявил, что российские силы могут завершить освобождение Донбасса до конца 2026 года. Также он допустил установление контроля над значительной частью Запорожской и Херсонской областей. По его словам, развитие ситуации на линии фронта, а также дальнейшие действия сторон будут зависеть от складывающихся обстоятельств. Телеведущий отметил, что продолжающиеся обстрелы российской территории могут привести к необходимости создания дополнительных мер безопасности.