«Страна.ua»: Сибига станет и.о. главы МИД в новом кабмине Украины

Андрей Сибига может снова занять руководящую позицию в ведомстве в качестве исполняющего обязанности при новом правительстве. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источник на Банковой.

Предполагается, что такое решение будет предложено Владимиром Зеленским новому составу правительства. В случае возвращения Сибиги в структуру министерства кадровые изменения затронут нынешнее руководство МИД. Источник утверждает, что заместитель министра Андрей Перебейнос может лишиться статуса временно исполняющего обязанности и продолжить работу в должности замглавы ведомства.

А ранее Верховная рада Украины проголосовала за увольнение министра обороны Михаила Фёдорова и главу МИД Андрей Сибигу. Сибига возглавлял министерство иностранных дел с 5 сентября 2024 года, а Фёдоров возглавлял Минобороны с января 2026 года.