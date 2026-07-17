Отпуск за свой счёт летом: Юрист рассказал, кому не откажут, даже если график уже утверждён

Предоставить вам отпуск за свой счёт, даже если график уже утверждён, в большинстве случаев могут. Всё зависит от того, относитесь ли вы к категориям, которым работодатель обязан предоставить такой отпуск по письменному заявлению, независимо от графика. Об этом Life.ru рассказал ведущий юрист АБ «Михальчик и партнёры ЮК» Матфей Свиридов.

Статья 128 ТК РФ чётко разделяет две ситуации: 1. Отпуск обязателен Отказать нельзя, даже если график отпусков уже утверждён и летом много отсутствующих. К льготникам, имеющим безусловное право на отпуск без сохранения зарплаты, теперь относятся, в частности: участники Великой Отечественной войны — до 35 дней в году; работающие пенсионеры по старости — до 14 дней; работающие инвалиды — до 60 дней; работники в случаях рождения ребёнка, регистрации брака, смерти близких родственников — до 5 дней; родители, супруги и дети (в том числе совершеннолетние) погибших или получивших ранение военнослужащих и ряда других силовиков — до 14 или 35 дней в году в зависимости от основания.

2. Отпуск по соглашению сторон

Если вы не относитесь ни к одной льготной категории, то отпуск за свой счёт предоставляется только по договорённости с работодателем, который вправе отказать, мотивировав производственной необходимостью.

Утверждённый график оплачиваемых отпусков — законный аргумент: работодатель может сослаться, что из-за уже запланированного отсутствия других сотрудников в пик летнего сезона ваше дополнительное отсутствие нарушит нормальную работу. Отказ по надуманным основаниям неправомерен, но загруженность в сезон — объективная причина. Матфей Свиридов Ведущий юрист АБ «Михальчик и партнёры ЮК»

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