Число жертв Эболы в ДР Конго достигло 828 человек

Жертвами вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго стали 828 человек. Обновлённые данные о распространении инфекции опубликовал Национальный институт общественного здравоохранения страны (INSP).

С начала эпидемии в республике выявили 2124 случая заражения. За последние сутки зафиксировали ещё 51 заболевшего и 32 летальных исхода. Смертность среди инфицированных остаётся высокой, приближаясь к 40%. Под наблюдением остаются 725 пациентов, а 389 случаев всё ещё считаются подозрительными. С начала эпидемии выздоровели 390 человек, в том числе 13 за последние сутки. Из 12 693 зарегистрированных контактов под наблюдением находятся 10 195 человек, что составляет 80,3% охвата.

Самая сложная обстановка сохраняется в провинции Итури, где сосредоточена основная часть выявленных случаев. При этом география вспышки продолжает расширяться: вирус обнаружен уже в пяти провинциях, охватив 46 зон здравоохранения.

Ранее гуманитарная организация «Врачи без границ» заявила, что остановить распространение лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго с каждым днём всё труднее — эпидемия набирает обороты. Шкала инфицирования неумолимо движется вверх. В связи с этим организация настаивает на незамедлительном переходе к более жёстким и синхронизированным действиям на глобальном уровне.