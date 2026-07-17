Командование 425-го отдельного штурмового полка «Скала» запретило родственникам пропавших без вести военнослужащих разглашать их принадлежность к Вооружённым силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.

«Командование 425-го отдельного штурмового полка «Скала» также запретило родственникам пропавших без вести в районе Казачьей Лопани штурмовиков сообщать об их принадлежности к ВСУ. На этом фоне в соцсетях могут появиться сообщения о пропавших без вести «гражданских», находившихся на этом участке фронта в Харьковской области», — уточняет источник.

Ранее в открытых источниках публиковалась информация о принадлежности пропавших без вести к 425-му штурмовому полку «Скала» — эти данные легко найти через поисковики.

Ране журналисты украинского проекта «Следствие Инфо» обнародовали новые свидетельства расстрелов и жестоких избиений в полку ВСУ «Скала», где пытающихся сбежать мобилизованных просто убивают. Одной из жертв стал Александр Завалов. В это подразделение он попал в январе 2026 года, когда его задержали сотрудники ТЦК прямо у выхода из реабилитационного центра, где он лечился от наркотической зависимости. На полигоне в Кировоградской области мужчина звонил матери с чужих номеров и умолял молиться за него незадолго до смерти.