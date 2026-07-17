Пять ведомств могут получить доступ к сквозному мониторингу цен на продукты

Пять федеральных ведомств смогут получить доступ к данным для сквозного мониторинга стоимости продуктов в России. Система позволит проследить формирование цены от поставщика до магазина. Об этом газете «Известия» сообщили в Госдуме.

Доступ к сведениям планируют предоставить Федеральной налоговой службе, Минпромторгу, Минсельхозу, Минэкономразвития и Федеральной антимонопольной службе. Другие ведомства в перечень не войдут.

Госдума в июле 2026 года приняла в первом чтении два законопроекта о новом механизме контроля. Первый документ разрешает ведомствам получать от ФНС сведения о доходах, расходах, прибыли и объёмах продаж компаний и предпринимателей, которые торгуют продовольствием.

Эти данные помогут государственным органам отслеживать движение цен по всей товарной цепочке. Ведомства смогут устанавливать причины подорожания и определять факторы, которые влияют на конечную стоимость продуктов.

Второй законопроект регулирует передачу сведений, относящихся к налоговой тайне. Работать с данными смогут только уполномоченные должностные лица. Авторы законопроектов рассчитывают, что система позволит быстрее выявлять необоснованное повышение цен и принимать меры реагирования.

Ранее депутаты ЛДПР и сенаторы предложили ограничить максимальную стоимость проезда в общественном транспорте. Предельный тариф хотят рассчитывать с учётом размера населённого пункта и доходов его жителей. Законопроект также предусматривает социальные маршруты между небольшими поселениями и больницами, школами, МФЦ и другими важными учреждениями.