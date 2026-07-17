Трамп поручил наказать причастных к сокрытию данных о выборах в США

Президент США Дональд Трамп поручил расследовать сокрытие данных об уязвимости американских систем голосования. Проверку проведут разведывательные и правоохранительные ведомства страны. Об этом глава государства заявил во время телеобращения из Белого дома.

Республиканец распорядился установить, кто и по каким причинам ограничил доступ к важной информации. Он потребовал уволить причастных, а при наличии оснований привлечь их к уголовной ответственности.

«Сегодня я поручаю аппарату Национальной разведки США, Министерству юстиции, ФБР и ЦРУ провести расследование, чтобы выяснить, как и почему такая важная информация была сокрыта, уволить причастных к её сокрытию, а также предъявить обвинения в уголовных преступлениях этим людям, если потребуется», — сказал он.

К расследованию подключат аппарат директора Национальной разведки, Министерство юстиции, Федеральное бюро расследований и Центральное разведывательное управление. Конкретных имён возможных фигурантов Трамп не назвал.

Ранее Трамп обвинил представителей так называемого глубинного государства в сокрытии сведений о предполагаемом вмешательстве Китая в американские выборы. По его утверждению, некоторые сотрудники разведывательных структур намеренно преуменьшали масштаб возможных действий Пекина. Президент заявил, что информацию скрывали от главы государства и граждан США. Он пообещал обнародовать документы, которые, по его версии, подтверждают эти обвинения.