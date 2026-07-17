В США сообщили о завершении новой серии ударов по Ирану

Американские военные завершили очередную серию ударов по территории Ирана. Атаки затронули десятки объектов военной инфраструктуры страны. Об этом сообщило Центральное командование Вооружённых сил США.

Операция завершилась 17 июля в 21:40 по восточному времени (18 июля в 04:40 мск). Американская сторона заявила об ударах по объектам берегового наблюдения и противовоздушной обороны.

«Сегодня в 21:40 по восточному времени Центральное командование США завершило последнюю крупную волну ударов по Ирану. ВС США <…> поразили десятки иранских военных объектов, таких как объекты берегового наблюдения и противовоздушной обороны, военно-логистическую инфраструктуру и морские силы», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Иран нанёс ответные удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке. Сообщения о взрывах и работе систем ПВО поступили из Катара, Бахрейна, Кувейта и Иордании. Агентство Tasnim также сообщило об атаке на мост короля Фахда, который соединяет Бахрейн и Саудовскую Аравию, однако официального подтверждения этой информации не поступало. Кроме того, под удар, по данным иранских СМИ, попали база Аль-Удейд в Катаре, американский объект в Иордании и лагерь Аль-Дхиль в Бахрейне.