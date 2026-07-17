В первом полугодии импорт пива из недружественных России стран сократился на 34%

Импорт пива из стран, не входящих в ЕАЭС, в России за первые шесть месяцев 2026 года снизился на 34%. За этот период объём таких поставок составил 61,7 миллиона литров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Согласно ЦРПТ, сокращение затронуло только зарубежные поставки из государств вне Евразийского экономического союза. Ввоз пива из стран ЕАЭС, напротив, увеличился в два раза по сравнению с январём–июнем прошлого года.

Всего за полгода в России в оборот поступило 5,35 миллиарда литров пива — почти столько же, сколько за аналогичный период 2025 года. Большая часть этой продукции была произведена внутри страны: на российских производителей пришлось 95,4% рынка. Одновременно вырос объём продаж напитка. По данным Центра, россияне за январь–июнь приобрели 3,103 миллиарда литров пива, что на 3,38% превышает показатель прошлого года, это соответствует росту в 18%.

А ранее Life.ru писал, что в мае американские компании потратили на российскую сладкую газировку почти полмиллиона долларов — это рекордный показатель с 2003 года. Импорт напитков вырос до 491,5 тысячи долларов, что в 3,4 раза больше, чем в апреле (144,9 тысячи долларов). Параллельно увеличился ввоз российской минеральной воды: её поставки выросли с 110,3 до 171,9 тысячи долларов.