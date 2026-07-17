Трамп заявил о махинациях на парламентских выборах 2020 года в Венесуэле

Американская разведка якобы выявила план по подтасовке итогов парламентских выборов 2020 года в Венесуэле. Схема предполагала создание дополнительных голосов в пользу правительства Николаса Мадуро. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время обращения из Белого дома.

По утверждению американского лидера, Центральное разведывательное управление получило сведения о подготовке такой операции. Администрация США намерена обнародовать соответствующие документы.

«Сегодня мы обнародуем документы, свидетельствующие о том, что ЦРУ получило сведения о конкретном плане создания большого числа голосов в поддержку Мадуро в Венесуэле, и они его реализовали. Был сговор с целью электронной подтасовки их собственных выборов в 2020 году, и они это сделали», — утверждает хозяин Белого дома.

Ранее Трамп заявил о выявлении около 278 тыс. неграждан США в списках зарегистрированных избирателей. Такие данные, по его словам, получили после проверки сведений Министерства внутренней безопасности и избирательных реестров отдельных штатов. При анализе также использовали информацию из открытых источников.