Минпросвещения предложило разделить «Основы безопасности» на два отдельных курса

Минпросвещения России планирует отказаться от нынешнего формата преподавания курса «Основы безопасности и защиты Родины». Вместо единого предмета с модулями в школах могут появиться две отдельные обязательные дисциплины — «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка», сообщает РИА «Новости».

Соответствующий проект приказа подготовило ведомство. Новые правила предлагается ввести с 1 сентября 2026 года для учеников, которые в учебном году 2026/27 перейдут в 8-е классы или начнут обучение в 10-х классах. Каждая из двух дисциплин будет рассчитана на 34 часа занятий. При этом программа должна сохранить связь между курсами в основной и средней школе.

Школьников будут обучать действиям в различных ситуациях — от бытовых происшествий и угроз в городской среде до поведения в цифровом пространстве и вопросов, связанных с безопасностью государства. Направление «начальная военная подготовка» будет посвящено основам обороны страны и подготовке к военной службе. Ученикам расскажут о принципах национальной безопасности, закреплённых в Конституции и организации гражданской обороны.

Практическая часть программы предусматривает использование интерактивных занятий, тренажёров и виртуальных моделей. С их помощью школьники смогут отрабатывать навыки поведения при чрезвычайных ситуациях.

Ранее Минпросвещения разработало новые правила для учителей, касающиеся дисциплины на уроках. Эти рекомендации вступят в силу в 2026/27 учебном году. Если ученик нарушит дисциплину впервые, учитель может сделать устное замечание. Если же нарушение повторится, педагог имеет право вызвать сотрудника, ответственного за дисциплину. После беседы с учеником этот сотрудник решит, можно ли ему вернуться в класс. В случае необходимости родителям также сообщат о произошедшем.