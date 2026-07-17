Нардеп Гончаренко*: У Зеленского нет прав назначать Хмару и.о. министра обороны

Нардеп Алексей Гончаренко* усомнился в законности назначения Евгения Хмары исполняющим обязанности министра обороны Украины. По его утверждению, главарь киевского руководства Владимир Зеленский не обладает полномочиями принимать такое решение самостоятельно.

По мнению парламентария, подобные кадровые вопросы относятся к компетенции Кабинета министров. В этой логике временного руководителя военного ведомства должно определить правительство, а премьер-министр Сергей Корецкий — оформить соответствующее решение.

Гончаренко* при этом не исключил, что Зеленский позже всё же внесёт кандидатуру Хмары на пост министра обороны на рассмотрение Рады. Но, как он отметил, до этого этапа дело пока не дошло. Ситуация осложняется тем, что Верховная рада ушла на месячный перерыв, так и не утвердив новых руководителей Минобороны и МВД.

Ранее стало известно, что Андрей Сибига может вновь получить руководящую должность в МИД Украины, исполняя обязанности при новом правительстве. Это решение, вероятно, будет инициировано Владимиром Зеленским для нового состава кабинета министров. В случае возвращения Сибиги, кадровые перестановки коснутся нынешнего руководства МИД. Заместитель министра Андрей Перебейнос может утратить статус временно исполняющего обязанности и продолжит работу в должности заместителя главы ведомства.

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