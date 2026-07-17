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Регион
17 июля, 04:48

В Московской области объявляли режим ракетной опасности 17 июля

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Утром 17 июля в Московской области объявили ракетную опасность. В МЧС региона предупредили о возможных перебоях с мобильным интернетом.

Жителям рекомендовано не покидать жильё и отойти от окон. Также напоминается о запрете на видеосъёмку работы ПВО.

По состоянию на 06:19 мск режим ракетной опасности на территории Московской области отменён.

Новости СВО 17 июля: ВС РФ штурмуют Уланово и Плавни, ВСУ бегут от Червоного Става, Зеленский разгоняет кабмин
Новости СВО 17 июля: ВС РФ штурмуют Уланово и Плавни, ВСУ бегут от Червоного Става, Зеленский разгоняет кабмин

Ранее атака беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) была отражена в пяти районах Ростовской области. В Аксайском, Неклиновском, Каменском, Усть-Донецком и Сальском районах сбили БПЛА. Сведения о пострадавших и повреждениях уточняются. Режим беспилотной опасности в регионе не отменён.

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Алена Пенчугина
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