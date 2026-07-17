В Московской области объявляли режим ракетной опасности 17 июля

Утром 17 июля в Московской области объявили ракетную опасность. В МЧС региона предупредили о возможных перебоях с мобильным интернетом.

Жителям рекомендовано не покидать жильё и отойти от окон. Также напоминается о запрете на видеосъёмку работы ПВО.

По состоянию на 06:19 мск режим ракетной опасности на территории Московской области отменён.

Ранее атака беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) была отражена в пяти районах Ростовской области. В Аксайском, Неклиновском, Каменском, Усть-Донецком и Сальском районах сбили БПЛА. Сведения о пострадавших и повреждениях уточняются. Режим беспилотной опасности в регионе не отменён.