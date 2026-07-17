В Самарской области 17 июля около часа действовал режим ракетной опасности
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В пятницу утром, 17 июля, в Самарской области отменили ракетную опасность. Режим действовал около часа — с 06:55 до 07:45. Жителям региона приходили предупреждения от МЧС.
«На территории Самарской области объявлен отбой ракетной опасности», — написал глава региона в своём канале в «Максе» примерно в 07:47.
Ранее атака беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) была отражена в пяти районах Ростовской области. В Аксайском, Неклиновском, Каменском, Усть-Донецком и Сальском районах сбили БПЛА. Сведения о пострадавших и повреждениях уточняются. Режим беспилотной опасности в регионе не отменён.
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