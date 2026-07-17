Решение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского начать операцию в Курской области обернулось для украинской армии крупными потерями. Такую оценку ТАСС дали в российских силовых структурах.

«В 2024 году Сырский пошёл на «курскую авантюру», итогом которой стало уничтожение почти 80 тысяч украинских националистов и начало боевых действий на территории Сумской области», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что за сутки с 11 по 12 июля ВСУ потеряли около 1465 военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции. Самые крупные потери украинская армия понесла в полосе ответственности группировки войск «Восток», где было выведено из строя до 495 бойцов.