«Курская авантюра» вышла боком: Сырскому припомнили десятки тысяч потерянных бойцов ВСУ
Почти 80 тыс. военных ВСУ были потеряны из-за «курской авантюры» Сырского
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Решение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского начать операцию в Курской области обернулось для украинской армии крупными потерями. Такую оценку ТАСС дали в российских силовых структурах.
«В 2024 году Сырский пошёл на «курскую авантюру», итогом которой стало уничтожение почти 80 тысяч украинских националистов и начало боевых действий на территории Сумской области», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что за сутки с 11 по 12 июля ВСУ потеряли около 1465 военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции. Самые крупные потери украинская армия понесла в полосе ответственности группировки войск «Восток», где было выведено из строя до 495 бойцов.
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