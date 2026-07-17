Больше не секрет: В Иране засветился необычный советский ЗРК с собственной железной дорогой

В Иране обнаружили позицию советского зенитного ракетного комплекса С-200, оборудованную собственной железнодорожной линией. На необычную особенность обратил внимание портал Army Recognition, изучив опубликованные американскими военными кадры.

Поводом для публикации стал видеоролик, который 12 июля распространило Центральное командование Вооружённых сил США. На записи запечатлён удар по одному из элементов комплекса С-200 на территории Ирана. Среди показанных объектов оказалась пусковая установка 5П72 с размещённой на ней зенитной ракетой.

Особое внимание авторы материала обратили на железнодорожную ветку, соединяющую огневую позицию с защищённым хранилищем боеприпасов. Именно такая схема считается одной из характерных особенностей советского ЗРК С-200.

«Такая конструкция с рельсовыми направляющими — одна из самых отличительных особенностей советского комплекса С-200, известного в странах НАТО как SA-5 Gammon», — говорится в материале.

В состав комплекса также входит заряжающая машина 5Ю24. Она передвигается по рельсам и в автоматическом режиме выполняет полный цикл заряжания пусковой установки.

Ранее сообщалось, что за время действия перемирия с США Иран смог восстановить значительную часть своего ракетного потенциала. Сейчас в распоряжении Тегерана находится около трёх четвертей арсенала, которым страна располагала до начала боевых действий. При этом республика сохраняет возможность быстро нарастить запасы вооружений при необходимости.