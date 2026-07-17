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17 июля, 06:39

Axios: 61 американский сенатор поддержал санкционный пакет Грэма* против РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Новый пакет санкций против России получил поддержку 61 американского законодателя. Об этом сообщил портал Axios.

Среди сторонников инициативы сенатора Линдси Грэма* 39 республиканцев и 22 демократа. Таким образом, документ заручился поддержкой представителей обеих ведущих партий США.

По данным портала, такого числа соавторов достаточно, чтобы преодолеть процедуру блокирования рассмотрения законопроекта в Сенате. Однако инициативе ещё предстоит пройти через Палату представителей.

В обновлённой версии документа предлагается ввести 100%-ные вторичные пошлины против стран, которые продолжают сотрудничать с Россией в энергетической сфере. В числе возможных целей называются Индия и Китай.

Теперь судьба законопроекта зависит от дальнейшего прохождения через Палату представителей. После этого документ должен будет преодолеть другие этапы законодательной процедуры.

США хотят переименовать законопроект о санкциях против РФ в честь Линдси Грэма*
США хотят переименовать законопроект о санкциях против РФ в честь Линдси Грэма*

Ранее стало известно, что антироссийские санкции бьют не только по РФ, но и по странам ЕС. Сильнее всего — по Германии, Финляндии и Италии, тогда как Австрия, Венгрия и Словакия пострадали меньше, что парализует принятие новых пакетов и может привести к формированию «центральноевропейского мини-союза».

*Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Дарья Денисова
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