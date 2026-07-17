Axios: 61 американский сенатор поддержал санкционный пакет Грэма* против РФ

Новый пакет санкций против России получил поддержку 61 американского законодателя. Об этом сообщил портал Axios.

Среди сторонников инициативы сенатора Линдси Грэма* 39 республиканцев и 22 демократа. Таким образом, документ заручился поддержкой представителей обеих ведущих партий США.

По данным портала, такого числа соавторов достаточно, чтобы преодолеть процедуру блокирования рассмотрения законопроекта в Сенате. Однако инициативе ещё предстоит пройти через Палату представителей.

В обновлённой версии документа предлагается ввести 100%-ные вторичные пошлины против стран, которые продолжают сотрудничать с Россией в энергетической сфере. В числе возможных целей называются Индия и Китай.

Теперь судьба законопроекта зависит от дальнейшего прохождения через Палату представителей. После этого документ должен будет преодолеть другие этапы законодательной процедуры.

Ранее стало известно, что антироссийские санкции бьют не только по РФ, но и по странам ЕС. Сильнее всего — по Германии, Финляндии и Италии, тогда как Австрия, Венгрия и Словакия пострадали меньше, что парализует принятие новых пакетов и может привести к формированию «центральноевропейского мини-союза».

*Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.