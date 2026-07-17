«Муж — бог, а я жрица»: Женщина с редким психозом рассказала о любимой галлюцинации

46-летняя пользовательница Reddit рассказала о жизни с редкой формой психоза, при которой во время обострений галлюцинации накладываются на окружающую реальность. Свою историю она опубликовала под ником IDontMeanToBeABitch.

По словам женщины, когда окружающие говорят ей о галлюцинациях, она воспринимает это как своеобразную проверку. Ей кажется, что нужно поверить в изменившуюся реальность, чтобы пройти испытание и попасть в некое высшее измерение.

Большинство таких эпизодов, по её словам, не бывают пугающими. Напротив, возникающие миры чаще оказываются фантастическими и приятными. При этом во время обострений женщину госпитализируют.

Одной из самых необычных галлюцинаций она назвала историю о том, что её муж владеет настоящим Диснейлендом в другом измерении. В её представлении супруг то появлялся, то исчезал из реального мира, поскольку боролся с Уолтом Диснеем за господство.

«Любимая же галлюцинация — про то, что мой муж — божество из другого измерения, а я — его жрица, собирающая последователей в этом измерении», — рассказала автор.

Первым сигналом приближающегося обострения обычно становится бессонница. Женщина может не спать около суток, после чего у неё появляется гул в голове и лёгкое покалывание за глазами.

Затем возникает случайная мысль, которую она на мгновение принимает за правду.

«Потом мне внезапно приходит в голову какая-нибудь случайная мысль, например «небо сделано из спагетти». И тогда я смотрю вверх, ожидая увидеть там настоящие спагетти. На самом деле я их не вижу, но на секунду искренне в это верю. И вот тут я понимаю, что сейчас все начнется», — поделилась она.

Ранее в Бангкоке пропал 39-летний москвич Андрей, который накануне обратился в больницу с панкреатитом, а после приёма препарата жаловался на головокружение и слуховые галлюцинации. На следующий день он перестал выходить на связь, очевидцы видели его в странном состоянии с порезами после того, как он разбил стекло и сбежал.