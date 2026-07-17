Арал возрождается: Казахстан отправит в Северное море более миллиарда кубов воды

Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана приняло решение о дополнительном наполнении Северного Аральского моря. До конца текущего года в водоем планируют направить 1,2 млрд кубометров живительной влаги, передаёт ortcom.

С октября 2025 года через русло реки Сырдарья в акваторию уже поступило 1,4 млрд кубометров. На данный момент интенсивность сброса составляет 40 кубометров в секунду, что поддерживает стабильный приток.

Общий запас воды в бассейне достиг отметки в 23,5 млрд кубометров. Эти меры уже принесли ощутимые экологические результаты: уровень минерализации снизился на 10%, опустившись до 7,9 промилле.

Подобная динамика позволила возродить местное рыбное хозяйство. Эффективность восстановления экосистемы подтверждают и производственные показатели: за первое полугодие 2026 года в регионе выловили 4,2 тысячи тонн рыбы.

В ведомстве подчеркнули, что продолжение работы по наполнению бассейна остаётся приоритетной задачей для развития региона. Профильные специалисты продолжают контролировать объёмы сбросов, чтобы сохранить достигнутый баланс.

Ранее также сообщалось, что с 5 по 11 июля на территории государственного лесного фонда Казахстана зафиксировано 43 лесных пожара. Очаги возгораний были своевременно обнаружены в ходе авиационного патрулирования, с помощью систем раннего обнаружения лесных пожаров, а также в результате наземного мониторинга, осуществляемого государственной лесной охраной. Благодаря оперативному реагированию все пожары были в кратчайшие сроки локализованы и полностью ликвидированы.