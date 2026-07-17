«Хочу верить, но доказательств нет»: Вэнс высказался об инопланетянах у Пентагона

Вице-президент США Джей Ди Вэнс усомнился в существовании скрываемых американскими властями останков инопланетян. Свою позицию он озвучил в подкасте Джо Рогана на YouTube.

Американский политик заявил, что не считает убедительными теории о секретных базах, где якобы хранятся обломки внеземных аппаратов и тела пришельцев.

«Если во владении правительства США действительно есть останки пришельцев, то эта информация обязательно просочилась бы в общественное поле так или иначе, в этом нет никаких сомнений», — сказал он.

Некоторые бывшие сотрудники разведки и представители властей уже рассказывали о подобных случаях. В ответ вице-президент подчеркнул, что пока не увидел доказательств наличия у США останков инопланетных существ.

«Есть некоторые свидетельства об этих обломках, есть рассекреченные видео, на которых запечатлены необычные вещи. Возможно, есть какие-то доказательства. Я не утверждаю, что они есть или их нет. Я просто не знаю. Стараюсь в этом вопросе оставаться непредвзятым», — заключил он.

Ранее стало известно о новой публикации американских властей, посвящённой неопознанным аномальным явлениям (UAP). В открытый доступ попала очередная серия рассекреченных материалов, включающая документы, видеозаписи, аудиофайлы и изображения.