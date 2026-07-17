На Кубани судят банду за похищение и убийство жены бизнесмена из-за ₽87 млн

В Краснодарском краевом суде завершается следствие по делу о похищении и жестоком убийстве Юлии Григоренко — супруги предпринимателя из Новороссийска. На скамье подсудимых двое участников организованной преступной группы, организатор скончался от сердечного приступа после задержания, сообщает kp.ru.

В 2023 году пpеступники выследили женщину у фитнес-клуба, угнали машину и вывезли жертву в лес, где нанесли 15 ножевых ранений. После убийства они начали шантажировать мужа женщины, требуя 26 биткоинов (около 87 млн рублей) за возвращение «живой» супруги и угрожая расправой в случае обращения в ФСБ или полицию.

В суде фигуранты придерживаются абсурдной версии, заявляя, что действовали по «заданию спецслужб». Потерпевший потребовал 200 млн рублей компенсации морального вреда. Когда один из обвиняемых назвал сумму необоснованной, Григоренко эмоционально ответил, назвав поведение убийц хладнокровным цинизмом. Судебное следствие подходит к концу. На 30 июля назначено заседание, где стороны перейдут к прениям.

Ранее в Колумбии четверо вооружённых мужчин похитили 29-летнюю блогершу Зуланди Мамбускай прямо из ресторана, ранив её спутника при попытке вмешательства. Полиция ведёт поиски, в районе действуют преступные группировки.