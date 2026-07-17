Мечты Зеленского рухнули: Европа закрыла Киеву дверь в ЕС до 2035 года

Европейские страны не согласились ускорить приём Украины в Евросоюз, на что надеялся Владимир Зеленский. Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.

Издание также отметило, что на Украине развернулся политический кризис. Он связан с отставкой всего правительства, в том числе министра обороны Михаила Фёдорова.

Журналисты пишут, что во вторник в Брюсселе прошла встреча по вопросам расширения блока. В ней участвовали страны-кандидаты: Албания, Молдавия, Черногория и Украина. Издание также отметило, что по данным газеты FAZ, реальные перспективы относительно скорого вступления после переговоров появились только у Черногории. Поэтому, по их мнению, план Зеленского войти в ЕС уже в 2028 году, судя по всему, останется несбыточным.

По словам европейских дипломатов, о которых рассказывает Junge Welt, Украина сможет стать членом объединения не раньше 2035 года. Даже сближение оборонных отраслей Киева и ЕС продвигается медленнее, чем предполагает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Верховная рада 14 июля отправила в отставку Юлию Свириденко с поста премьера, что потянуло за собой уход всего кабинета.

Ранее французская газета Le Monde сообщила о волне недовольства на Украине после отставки министра обороны Михаила Фёдорова, которую распорядился провести Владимир Зеленский. По данным издания, этот шаг спровоцировал негативную реакцию среди политиков, военных и граждан, ведь работу Фёдорова на посту назвали «блестящей», а самого чиновника — «чрезвычайно популярным». Как отмечает газета, недовольство активно проявляется как в социальных сетях, так и на улицах.